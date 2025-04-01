Если на участок наведался крот – жди беды

Фото: shutterstock.com / Татевосян Яна Если крот проникнет на ваш участок, беда будет. Это значит, что он обнаружил на вашей территории жирных дождевых червей, которых вы завезли для улучшения почвы, а также множество других вкусных созданий, которых вы завезли сами.
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