Если на участок наведался крот – жди беды

﻿﻿Фото: shutterstock.com / Татевосян Яна Если крот проникнет на ваш участок, беда будет. Это значит, что он обнаружил на вашей территории жирных дождевых червей, которых вы завезли для улучшения почвы, а также множество других вкусных созданий, которых вы завезли сами.