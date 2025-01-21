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Россиян предупредили о новом способе мошенничества от лица Трампа

Россиян предупредили о новом способе мошенничества от лица Трампа

Мошенники начали создавать фишинговые сайты для кражи средств с криптокошельков, для привлечения жертв аферисты упоминают запущенную избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюту OFFICIAL TRUMP.

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