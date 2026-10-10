Удар возмездия смел все цели, ВСУ в огне: главная новость СВО 10 октября

В ночь на 9 октября украинские формирования предприняли масштабную попытку атаки на регионы России. Беспилотники ВСУ, в частности, были замечены в Тверской, Московской и Белгородской областях.
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Это неминуемо остановит производства по сборке БПЛА и крылатых ракет для ВСУ. Возможно, но из ЕС идут сотни тысяч их поставок и этого мы не можем остановить! Дороги на Западе, мосты Ж/Д и тоннели с начала СВО работают и с большой нагрузкой! Этого мы так же остановить не можем? А должны бы что то сделать в начале СВО!