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ЦППК начала готовить вагоны поездов к лету

ЦППК начала готовить вагоны поездов к лету

Более 3,2 тысячи вагонов подготовит к лету компания ЦППК. Специалисты проверят 319 собственных и арендованных поездов на соответствие нормам комфорта и безопасности — от систем климат-контроля до противопожарного состояния и связи с машинистом.

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