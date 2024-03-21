ЦППК начала готовить вагоны поездов к лету

Более 3,2 тысячи вагонов подготовит к лету компания ЦППК. Специалисты проверят 319 собственных и арендованных поездов на соответствие нормам комфорта и безопасности — от систем климат-контроля до противопожарного состояния и связи с машинистом.
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