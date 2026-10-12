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Практичные решения и конкретные проекты: итоги 35-го саммита лидеров стран СНГ

Практичные решения и конкретные проекты: итоги 35-го саммита лидеров стран СНГ

РИА Новости/Сергей Бобылев В минувшую среду, 7 октября, послы Евросоюза утвердили, причем с большим трудом, 22-й по счету пакет санкций против России.

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