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Технические инновации в Минобороны — на пути к отечественному Palantir?

Технические инновации в Минобороны — на пути к отечественному Palantir?

Российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщили, что в ведомстве создан сервис, который дает разработчикам беспилотных систем доступ к хранилищу видеоматериалов о результатах применения FPV-дронов, а также коптерных и самолетных БПЛА.

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