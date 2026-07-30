Колосков поддержал решение УЕФА бойкотировать турниры ФИФА: «Инфантино перешел красную черту»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА принял правильное решение объявить о бойкоте турниров ФИФА после намерения ее главы Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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