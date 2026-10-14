Ожирение отнимет у людей больше здоровых лет жизни, чем ядерная война

Международная группа учёных выявила 17 глобальных угроз, которые могут влиять на здоровье и благополучие человечества до 2100 года.
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