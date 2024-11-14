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Exeed открывает новую главу в экологическом и интеллектуальном развитии во всем мире

В октябре 2024 года Exeed принял участие в глобальной эко-конференции в Уху, в рамках которой продемонстрировал инновации и передовые экологические решения Роботы и дроны: Exeed создает надежные бионические интеллектуальные продукты для пользователей.

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