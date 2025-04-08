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В Госдуме предложили пересмотреть повышение оплаты электричества

В Госдуме предложили пересмотреть повышение оплаты электричества

Лидер СРЗП Миронов: повышение тарифов за электричество надо отменитьЛидер думской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил РИА Новости, что предложил нижней палате парламента отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов.

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