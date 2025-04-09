В выходные два больших праздника: православные готовятся отметить важные церковные события Ольга БезродняяВ ближайшие выходные православные христиане будут отмечать два важных праздника, которые имеют глубокое духовное значение и традиции.
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