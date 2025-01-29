Кабмин совместно с «РусГидро» планируют улучшить состояние компании

Правительство России совместно с «РусГидро» разрабатывают в настоящее время предложения по улучшению экономического состояния компании, пишут «РИА Новости» со ссылкой на сообщения вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
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