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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Удар дрона по пляжу Геленджика — очевидный и преднамеренный теракт

Удар дрона по пляжу Геленджика — очевидный и преднамеренный теракт

Как сообщают, число погибших в Геленджике увеличилось до семи, среди них есть ребенок. Речь идет о сегодняшнем происшествии, которое окрестили «падением обломков».

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Комментарии
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СК
Сергей Костин
Верховный сказал, что у нас есть система ПВО, а у противника её нет. Вооот!!! Наверное, вся защищает Рублёвку.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Ясно что такие террористические удары направлены на то, чтобы &quot;вынудить нас прикрывать средствами ПВО длинную гражданскую береговую линию&quot;. Но это просто нереально. Значит нужно показать - не могут власти спасти от ударов. Ответ будет многократно сильнее, но не по гражданским объектам на Украине. Только сволочи могут безоружных убивать.
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1 м.
Антон Пермяков
Все смелые в инете  писать  , а окажись кресле президента так , вся смелость  сразу пропадёт  .
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1 м.