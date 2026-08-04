Удар дрона по пляжу Геленджика — очевидный и преднамеренный теракт

Верховный сказал, что у нас есть система ПВО, а у противника её нет. Вооот!!! Наверное, вся защищает Рублёвку.

Игорь Кузнецов

Ясно что такие террористические удары направлены на то, чтобы "вынудить нас прикрывать средствами ПВО длинную гражданскую береговую линию". Но это просто нереально. Значит нужно показать - не могут власти спасти от ударов. Ответ будет многократно сильнее, но не по гражданским объектам на Украине. Только сволочи могут безоружных убивать.