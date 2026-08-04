Как сообщают, число погибших в Геленджике увеличилось до семи, среди них есть ребенок. Речь идет о сегодняшнем происшествии, которое окрестили «падением обломков».
Удар дрона по пляжу Геленджика — очевидный и преднамеренный теракт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Костин
Верховный сказал, что у нас есть система ПВО, а у противника её нет. Вооот!!! Наверное, вся защищает Рублёвку.
Ответить
1 м.
Игорь Кузнецов
Ясно что такие террористические удары направлены на то, чтобы "вынудить нас прикрывать средствами ПВО длинную гражданскую береговую линию". Но это просто нереально. Значит нужно показать - не могут власти спасти от ударов. Ответ будет многократно сильнее, но не по гражданским объектам на Украине. Только сволочи могут безоружных убивать.
Ответить
1 м.
Антон Пермяков
Все смелые в инете писать , а окажись кресле президента так , вся смелость сразу пропадёт .
Ответить
1 м.
Свежие комментарии