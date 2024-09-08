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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие «Южной» группировки войск изготовили экспериментальный образец защитного плаща от поражения осколочными элементами

Военнослужащие «Южной» группировки войск изготовили экспериментальный образец защитного плаща от поражения осколочными элементами

При эксплуатации плащ крепится к бронежилету, позволяя полностью укрыть бойца от осколочных элементов поражения.

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