Более 100 тысяч солдат ВСУ пустились в бега, Минобороны РФ сообщило о «каскадном обрушении фронта»: Карта специальной военной операции на Украине на 31 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинистерство обороны России сообщает, что за последние полгода украинские вооруженные силы ежемесячно теряют около 50 тысяч человек убитыми и ранеными.