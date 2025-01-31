Более 100 тысяч солдат ВСУ пустились в бега, Минобороны РФ сообщило о «каскадном обрушении фронта»: Карта специальной военной операции на Украине на 31 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинистерство обороны России сообщает, что за последние полгода украинские вооруженные силы ежемесячно теряют около 50 тысяч человек убитыми и ранеными.
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