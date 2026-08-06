«Гниение мозга»: путь от скроллинга к депрессии по шагам

Как алгоритмы ленты разгоняют выгорание и тревогу — и почему это касается не только подростков, но и топ-менеджеровСколько видео вы прокрутили за последний час и хоть одно из них вспомните в деталях? Я задаю себе этот вопрос все чаще, и ответ обычно неутешительный.