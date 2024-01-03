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Тимкин о матче в стилистике «Гарри Поттера»: «Атмосфера шикарная, новогодняя. Здорово все придумали, мы в мантиях вышли»

Уфимская команда взяла верх над соперниками из Омска в игре, прошедшей в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

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