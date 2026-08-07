Нижегородцам напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию

В России существует несколько категорий граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Условия для этого зависят от характера работы, трудового стажа и социального статуса, рассказала экс-сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в интервью RT.
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