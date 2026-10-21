Министерство просвещения РФ определило порядок оценивания поведения школьников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.
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