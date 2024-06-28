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Царьград

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Житель Гусь-Хрустального района тайно откачал из нефтепровода 2 тонны дизеля

Житель Гусь-Хрустального района тайно откачал из нефтепровода 2 тонны дизеля

С похищенным горючим мужчина попытался скрыться, но попался полиции.В Гусь-Хрустальном районе полиция и ФСБ задержали 40-летнего мужчину, который украл две тонны дизельного топлива прямо из нефтепровода.

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