Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты БПЛА ивановских десантников сожгли колонну ВСУ в Часовом Яре

Расчеты БПЛА ивановских десантников сожгли колонну ВСУ в Часовом Яре

Ивановские десантники продолжают работу по освобождению Часова Яра в ДНР. Расчеты беспилотных летательных аппаратов Ивановского соединения ВДВ разгромили там технику ВСУ вместе с боевиками, которые направлялись на ротацию.

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