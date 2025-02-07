Супертеплая погода придет в Сибирь после морозов

Связано это с антициклоном В регионах Сибири в ближайшие дни ожидается очень теплая погода с превышением температурной нормы на 18-22 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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