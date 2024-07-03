НАТО требует от Украины активнее бороться с коррупцией для вступления в альянс

На фоне разногласий между странами-членами Североатлантического альянса относительно необходимости вступления Украины в его ряды высокопоставленный чиновник Госдепартамента США призвал оценить прогресс Киева в осуществлении реформ за последние два года.
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