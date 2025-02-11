Защита интересов: Кремль жестко ответил Китаю за строительство дороги в обход России

Фото: edu.gov.ru Алина Колупаева6409 прочтений Вчера Россия выразила серьезную озабоченность по поводу логистических инициатив Китая, направленных на создание обходных маршрутов для грузовых перевозок в Европу.
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