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Царьград

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Ученый назвал самый трудный возраст для человека

Ученый назвал самый трудный возраст для человека

Именно тогда увеличивается риск развития хронических заболеваний.Известный голливудский актер Том Хэнкс высказал мнение, что 35 лет — самый трудный период в жизни человека.

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