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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Ненавижу плей-ин. Но это лучшее, что было придумано»

Форвард «Уорриорз» признался, что скептически относится к турниру за попадание в плей-офф как игрок, но понимает при этом, насколько это интересно болельщикам.

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