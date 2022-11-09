Мемориальную доску выпускнику Уссурийского Суворовского училища открыли во Владивостоке

В среду, 9 ноября, в средней школе № 82 во Владивостоке общественная организация ветеранов боевых действий "Контингент" открыла мемориальную доску выпускнику Уссурийского СВУ, капитану, заместителю командира мотострелкового батальона Михаилу Лебедеву.
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