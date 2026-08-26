Иран: Ормузский пролив не откроется до выполнения США меморандума

Представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хасан Гашгави сообщил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока Соединенные Штаты не выполнят условия Исламабадского меморандума о прекращении конфликта.