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Политолог Бортник: украинская армия столкнулась с кризисом под Авдеевкой

Политолог Бортник: украинская армия столкнулась с кризисом под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины сдали свои позиции под Очеретино на авдеевском направлении. К чему это может привести, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.

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