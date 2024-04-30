Политолог Бортник: украинская армия столкнулась с кризисом под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины сдали свои позиции под Очеретино на авдеевском направлении. К чему это может привести, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
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