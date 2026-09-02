Путин назвал "чушью собачьей" слухи о мобилизации в России

В последнее время все чаще появляется информация о готовящемся массовом призыве Президент России Владимир Путин назвал "чушью собачей" и "информационной атакой" слухи о якобы готовящейся мобилизации.
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