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Путин назвал "чушью собачьей" слухи о мобилизации в России

Путин назвал "чушью собачьей" слухи о мобилизации в России

В последнее время все чаще появляется информация о готовящемся массовом призыве Президент России Владимир Путин назвал "чушью собачей" и "информационной атакой" слухи о якобы готовящейся мобилизации.

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