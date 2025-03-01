«Особое время в духовной жизни нашего народа». Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан. Президент отметил, что в дни поста Ораза на первый план выходят такие непреходящие ценности, как терпение и скромность, сострадание и милосердие.
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