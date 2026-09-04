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«Военное доминирование» больше не приносит Западу никакого эффекта – замсекретаря Совбеза РФ

«Военное доминирование» больше не приносит Западу никакого эффекта – замсекретаря Совбеза РФ

Опыт идущих конфликтов показывает, что в обеспечении общеевразийской безопасности платформами ОДКБ и ШОС нужно делать упор не столько на военном, сколько на экономическом формате.

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