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Царьград

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Фронт надрывается, а олигархи строят башни: Кто санкционировал вакханалию небоскрёбов в разгар войны

Фронт надрывается, а олигархи строят башни: Кто санкционировал вакханалию небоскрёбов в разгар войны

Москву атакуют, Крым в осаде, фронту и тылу угрожает бензиновый голод, бойцы на передовой покупают за свой счёт технику и обмундирование, бабушки в тылу отдают последние деньги на дроны.

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