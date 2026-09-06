Фронт надрывается, а олигархи строят башни: Кто санкционировал вакханалию небоскрёбов в разгар войны

Москву атакуют, Крым в осаде, фронту и тылу угрожает бензиновый голод, бойцы на передовой покупают за свой счёт технику и обмундирование, бабушки в тылу отдают последние деньги на дроны.
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Неужели допустят уродовать Москву?!
Действительно кому это нужно. Пир во время чумы. Сплошное уродство. И для кого?