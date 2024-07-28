Стена дома рухнула на ребенка в Ленинградской области

На ребенка упала стена дома в СНТ "Восход" Ленинградской области. СК начал проверку по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, о ее ходе поручено доложить главе ведомства Александру Бастрыкину.
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