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Международный день медсестры в 2025 году: история и традиции праздника

Международный день медсестры в 2025 году: история и традиции праздника

Ежегодно 12 мая во многих странах мира, включая Россию, отмечается День медицинской сестры. В этот день вспоминают британку Флоренс Найтингейл — женщину, которая не побоялась пойти против устоев общества и изменила подход к медицине во время Крымской войны.

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