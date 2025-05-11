Международный день медсестры в 2025 году: история и традиции праздника

Ежегодно 12 мая во многих странах мира, включая Россию, отмечается День медицинской сестры. В этот день вспоминают британку Флоренс Найтингейл — женщину, которая не побоялась пойти против устоев общества и изменила подход к медицине во время Крымской войны.