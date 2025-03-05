США запретили Британии обмениваться с Украиной разведданными — Daily Mail

США запретили Великобритании обмениваться разведданными с Украиной, сообщает Daily Mail. В дополнение к запрету на поставки ракет и боеприпасов на Украину, все британские разведывательные службы и военные ведомства получили приказ, в котором чётко указано, что они не должны передавать Киеву разведданные, полученные от США.