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ВС России нанесли удар по терминалам «Ника терра» и «Новая почта»

Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по ряду логистических объектов в Николаеве и Николаевской области, в том числе по грузовому терминалу «Ника терра» и логистическому центру «Новая почта».

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