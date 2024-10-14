Действующий под позывным «Бетон» офицер группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» проинформировал о том, что именно зарубежные наёмнические подразделения ВС киевского режима первыми сбегают, когда узнают, что на них наступает Армия России.
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