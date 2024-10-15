После показного визита чиновников девятиэтажку оставили не только без тепла, но и горячей воды

Девятиэтажный жилой дом по улице Зорге, 74 попал под внимание чиновников после того, как жильцы публично рассказали о том, что замерзают в своих квартирах пока сотрудники мэрии и областного правительства отчитываются о 100-процентном запуске теплоснабжения.