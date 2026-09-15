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Воронежские новости

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Каждая вторая жалоба — на зарплату: глава трудовой инспекции Ирина Мануковская рассказала о проблемах воронежцев на работе

Каждая вторая жалоба — на зарплату: глава трудовой инспекции Ирина Мануковская рассказала о проблемах воронежцев на работе

Львиные 60% обращений в региональную инспекцию труда связаны с невыплатой заработной платы или окончательным расчётом.

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