Китай и Япония достигли десяти договоренностей по вопросам двусторонних культурно-гуманитарных обменов

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И и глава МИД Японии Такэси Ивая приняли участие во 2-м заседании консультационного механизма высокого уровня по вопросам культурно-гуманитарных обменов между двумя странами, состоявшемся в среду в Пекине.