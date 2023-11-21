Чемпион AMC Fight Nights Сулумов о бое Резников – Багов: «Вижу фаворитом Багова»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов поделился ожиданиями от предстоящего боя между казахстанским файтером Артемом Резниковым и россиянином Али Баговым, который состоится 24 декабря в четвертьфинале Гран-при ACA в легком дивизионе: «Сколько у них раундов? Пять? Я думал, что три.