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Чемпион AMC Fight Nights Сулумов о бое Резников – Багов: «Вижу фаворитом Багова»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов поделился ожиданиями от предстоящего боя между казахстанским файтером Артемом Резниковым и россиянином Али Баговым, который состоится 24 декабря в четвертьфинале Гран-при ACA в легком дивизионе: «Сколько у них раундов? Пять? Я думал, что три.

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