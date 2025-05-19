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В России высказались о привлечении мигрантов из Северной Кореи к работе в стране

В России высказались о привлечении мигрантов из Северной Кореи к работе в стране

Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников выступает за привлечение трудовых мигрантов из Северной Кореи для работы в России.

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