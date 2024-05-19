Чего вы не знали о баклажановой кожуре

Баклажаны полезны не только благодаря витаминам и минералам, которыми они обеспечивают организм, но также благодаря содержащимся в них антиоксидантам, обладающим положительными эффектами в снижении уровня холестерина в крови и предотвращении рака.
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