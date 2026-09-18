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Путин заявил, что ядерная триада остается гарантией суверенитета России

Путин заявил, что ядерная триада остается гарантией суверенитета России

Президент России Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии в преддверии Дня оружейника.

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