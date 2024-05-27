На Байкале пять человек отравились угарным газом на катере, их не смогли спасти

На озере Байкал пять человек погибли в результате отравления угарным газом на катере. Об этом в понедельник, 27 мая, проинформировало региональное управление Следственного комитета в Телеграм-канале ведомства.
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