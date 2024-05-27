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На Байкале пять человек отравились угарным газом на катере, их не смогли спасти

На Байкале пять человек отравились угарным газом на катере, их не смогли спасти

На озере Байкал пять человек погибли в результате отравления угарным газом на катере. Об этом в понедельник, 27 мая, проинформировало региональное управление Следственного комитета в Телеграм-канале ведомства.

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