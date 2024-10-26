Тело четырехмесячного ребенка увезли в морг из квартиры в Выборгском районе Петербурга. По информации Мойки78, первыми на помощь к малышу прибыли медики скорой.
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Тело четырехмесячного ребенка увезли в морг из квартиры в Выборгском районе Петербурга. По информации Мойки78, первыми на помощь к малышу прибыли медики скорой.