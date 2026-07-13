Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 557 подписчиков

ВМС Британии сообщили об атаке на танкер в Индийском океане

ВМС Британии сообщили об атаке на танкер в Индийском океане

Очередной инцидент на море зафиксирован вблизи Ормузского пролива. Танкер атаковали в 40 морских милях к северо-востоку от оманского порта Кальхат, информирует Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии