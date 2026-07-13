ВМС Британии сообщили об атаке на танкер в Индийском океане

Очередной инцидент на море зафиксирован вблизи Ормузского пролива. Танкер атаковали в 40 морских милях к северо-востоку от оманского порта Кальхат, информирует Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании.
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