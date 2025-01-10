В новогодние каникулы в Татарстане произошло на 20% меньше пожаров чем год назад

C 29 декабря по 8 января в Татарстане произошло на 20% меньше пожаров, чем в прошлые. Об этом сказал замначальника ГУ МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Максим Трущин на брифинге в Кабмине республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии