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В новогодние каникулы в Татарстане произошло на 20% меньше пожаров чем год назад

C 29 декабря по 8 января в Татарстане произошло на 20% меньше пожаров, чем в прошлые. Об этом сказал замначальника ГУ МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Максим Трущин на брифинге в Кабмине республики.

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