На какую глубину опускать насос в скважину

Во многих частных домовладениях для получения чистой воды устраиваются буровые скважины, глубиной, достаточной, чтобы пробить глубокий водоносный горизонт, но без использования грунтовых вод высокого залегания.
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